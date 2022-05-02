Германия до конца года откажется от российской нефти, - канцлер Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал постепенный отказ Европейского Союза от российской нефти до конца 2022 года.

Об этом он сказал в интервью The Indian Express, сообщает «Лига.net».

- Российское вторжение в Украину разрушает дома, средства к существованию и саму жизнь украинцев. Я уже призвал президента путина раньше и делаю это снова сейчас – прекратить эту войну немедленно, - заявил Шольц.

Он отметил, что в ответ на неприемлемое нарушение международного права со стороны России Евросоюз вместе с трансатлантическими партнерами ввел беспрецедентные санкции. Следующим этапом должен стать отказ от российских энергоресурсов.