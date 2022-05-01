Российским регионам дали команду собирать по 200 «добровольцев» в неделю, но москвичей решили не трогать

В рф проходит кампания по набору «добровольцев» – 200 человек еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В рф активизируется кампания по набору «добровольцев» на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.

Военное руководство рф установило четкие «нормы набора»: для дальневосточного и сибирского федерального это 200 «добровольцев» еженедельно. При этом в Москве набор вообще не проводится.

Для мотивирования к прохождению службы с «добровольцами» проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о «коллективном Западе» и «несуществующей Украине». Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения успеха в войне с Украиной.