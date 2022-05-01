Генералу оккупантов заочно объявили о подозрении за захват ЗАЭС и убийство граждан Украины

Алексей Домбровский Генерал-майору, заместителя начальника главного управления национальной гвардии рф по Краснодарскому краю заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 28 часть 2 статьи 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в начале марта подозреваемый приказал осуществить силовой захват инфраструктуры города Энергодар и Запорожской АЭС. Он непосредственно как командир принял участие вместе с двумя батальонно-тактическими группами вооруженных сил и национальной гвардии рф в захвате города и атомного предприятия.

В результате вражеской атаки погибли четыре гражданина Украины, разрушены технологически важные сети и коммуникации.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Должность заместителя начальника главного управления национальной гвардии рф по Краснодарскому краю занимает генерал-майор Домбровский Алексей Юрьевич.