«Мы свой танк сломали сами, чтоб не ехать»: оккупанты выводят из строя технику армии рф, чтобы не воевать в Украине

Российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с Украиной.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и много «трехсотых» в тяжелом состоянии», – рассказывает оккупант своему отцу.

Тот переспрашивает, значит ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался доволен.

- То есть ехать вам не на чем? - Нет. - Ну слава Богу. Разберите его, сдайте на металлолом, цели останетесь

Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. И они умышленно сломали.