На Николаевщине расширили список городов и сел, бывшие жители которых могут получить помощь как внутренне перемещенные лица

Жители 15 громад Николаевщины, пострадавших от военной агрессии, смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. В обновленный перечень добавились 11 громад Николаевской области, которые находятся (находились) в зоне боевых действий или оккупации. В список вошли:
Баштанский район:
- Березнеговатская поселковая территориальная громада;
- Гороховская сельская территориальная громада;
- Снигиревская городская территориальная громада;
- Широковская сельская территориальная громада.
Вознесенский район:
- Бугская сельская территориальная громада;
- Вознесенская городская территориальная громада;
- Дорошевская сельская территориальная громада;
- Еланецкая поселковая территориальная громада;
- Прибужановская сельская территориальная громада.
Николаевский район:
- Воскресенская поселковая территориальная громада;
- Галициновская сельская территориальная громада;
- Николаевская городская территориальная громада;
- Мешково-Погореловская сельская территориальная громада;
- Первомайская поселковая территориальная громада;
- Шевченковская сельская территориальная громада.