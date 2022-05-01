На Николаевщине расширили список городов и сел, бывшие жители которых могут получить помощь как внутренне перемещенные лица

Жители 15 громад Николаевщины, пострадавших от военной агрессии, смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. В обновленный перечень добавились 11 громад Николаевской области, которые находятся (находились) в зоне боевых действий или оккупации. В список вошли:

Баштанский район: - Березнеговатская поселковая территориальная громада; - Гороховская сельская территориальная громада; - Снигиревская городская территориальная громада; - Широковская сельская территориальная громада.

Вознесенский район: - Бугская сельская территориальная громада; - Вознесенская городская территориальная громада; - Дорошевская сельская территориальная громада; - Еланецкая поселковая территориальная громада; - Прибужановская сельская территориальная громада.