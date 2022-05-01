На Николаевщине расширили список городов и сел, бывшие жители которых могут получить помощь как внутренне перемещенные лица

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02.05.2022 19:27

Жители 15 громад Николаевщины, пострадавших от военной агрессии, смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. В обновленный перечень добавились 11 громад Николаевской области, которые находятся (находились) в зоне боевых действий или оккупации. В список вошли:

Баштанский район:

- Березнеговатская поселковая территориальная громада;

- Гороховская сельская территориальная громада;

- Снигиревская городская территориальная громада;

- Широковская сельская территориальная громада.

Вознесенский район:

- Бугская сельская территориальная громада;

- Вознесенская городская территориальная громада;

- Дорошевская сельская территориальная громада;

- Еланецкая поселковая территориальная громада;

- Прибужановская сельская территориальная громада.

Николаевский район:

- Воскресенская поселковая территориальная громада;

- Галициновская сельская территориальная громада;

- Николаевская городская территориальная громада;

- Мешково-Погореловская сельская территориальная громада;

- Первомайская поселковая территориальная громада;

- Шевченковская сельская территориальная громада.

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