Украинцы не готовы отдать свои территории рф, но готовы восстановить целостность страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу россии, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Об этом Зеленский сказал в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ, сообщает «Украинская правда».