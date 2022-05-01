Украина поддержит Молдову на фоне эскалации в Приднестровье, - Кулеба

Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне эскалации в непризнанном Приднестровье.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Украинская правда».
- С Молдовой надо работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения, - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, равно как Украине и Европе.
- Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем, - добавил он.
Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной – Россия готовит там провокации на майские праздники.