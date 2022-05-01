Украина поддержит Молдову на фоне эскалации в Приднестровье, - Кулеба

Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне эскалации в непризнанном Приднестровье.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Украинская правда».

- С Молдовой надо работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения, - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, равно как Украине и Европе.

- Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем, - добавил он.