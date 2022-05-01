«Кадыровцы» угнали в Мелитополе комбайны стоимостью $5 миллионов, но технику дистанционно заблокировали

Россияне («кадыровцы») не смогли воспользоваться похищенной в оккупированном Мелитополе Запорожской области сельскохозяйственной техникой – ее заблокировали дистанционно.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на СNN и местного бизнесмена.

Российские военные в начале марта похитили всю технику из дилерского центра «Агротек», являющегося дистрибьютором производителя сельскохозяйственной техники John Deere. В общей сложности было похищено 27 единиц техники, награбленное оценивают в 5 миллионов долларов.

По словам собеседника, среди российских военных есть группировки, конкурирующие между собой за награбленное. Часть техники доставили в соседнее село, а другую часть, согласно данным GPS, отправили по суше в Чечню. В последний раз по данным GPS ее отследили в селе Захан Юрт в Чечне.

- Когда захватчики загнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что даже не могут их завести, потому что комбайны были заблокированы дистанционно, - говорит источник.

Сейчас сельхозтехника остается вблизи Грозного – похитители ищут специалистов, которые могли бы помочь в том, чтобы привести ее в рабочее состояние.