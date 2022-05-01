ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Украину прибыло более 70 американских гаубиц M777

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 2 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 мая.

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00:37 В Украину уже прибыло более 70 155-мм гаубиц M777, что составляет примерно 80% от общего количества из 90 единиц, которые США обязались предоставить нашей стране в пределах последних пакетов военной помощи.

Об этом 2 мая сообщил чиновник Министерства обороны США, передает «Громадське» со ссылкой на CNN.

Он также рассказал, что более 200 украинских артиллеристов уже прошли обучение по использованию гаубиц M777.

По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных также начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

00:12 Российские оккупанты пытались зайти в Киев, используя карты в 1987 года.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Зеркало недели».