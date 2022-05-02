«Чем российскому государству угрожали эти дети?»: Зеленский о ракетном ударе по общежитию в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Одессе.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

В результате этого обстрела погиб 15-летний мальчик, 17-летняя девушка получила ранения.

- Чем российскому государству угрожали эти дети? И общежитие. Но так они воюют. 220 украинских детей убиты российской армией с 24 февраля. И это мы еще не знаем про всех, потому что нет доступа во временно оккупированные районы. 1570 учреждений образования уничтожены или повреждены в результате обстрелов. Поэтому весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм, чтобы никто не убивал детей, никто не разрушал мирные города, как это делает россия, - сказал Зеленский.