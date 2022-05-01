Война на Николаевщине: За сутки ликвидировали 122 оккупанта

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 2 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:03 В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг готовил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.

В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена ​​минометным огнем и сорвана.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага в сутки составляют 122 рашиста.

К подбитым на рассвете двум десантно-штурмовых катеров добавились еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», пытавшийся с моря зайти в Одессу. Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.

Дважды ударив 2 мая по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами «Яхонт». А из оккупированного Крыма ракетой «Оникс», выпущенной из комплекса «Бастион», разрушили жилой дом в самой Одессе. 15-тилетний ребенок погиб, еще один несовершеннолетняя с ранением доставлена в больницу.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне.

Удлиненный комендантский час в Одессе продолжается. Благодаря принятым мерам, в том числе и эффективной контрдиверсионной работе восьмая годовщина трагических событий 2 мая 2014 года прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка.