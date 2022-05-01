Война на Николаевщине: За сутки ликвидировали 122 оккупанта

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 2 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 3 мая, происходящими на территории Николаевской области.
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07:03 В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг готовил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.
В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага в сутки составляют 122 рашиста.
К подбитым на рассвете двум десантно-штурмовых катеров добавились еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», пытавшийся с моря зайти в Одессу. Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.
Дважды ударив 2 мая по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами «Яхонт». А из оккупированного Крыма ракетой «Оникс», выпущенной из комплекса «Бастион», разрушили жилой дом в самой Одессе. 15-тилетний ребенок погиб, еще один несовершеннолетняя с ранением доставлена в больницу.
Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне.
Удлиненный комендантский час в Одессе продолжается. Благодаря принятым мерам, в том числе и эффективной контрдиверсионной работе восьмая годовщина трагических событий 2 мая 2014 года прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка.