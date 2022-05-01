От SWIFT отключат еще больше российских банков, – Боррель

Еще больше российских банков будет отключено от системы международных платежей SWIFT.

Об этом заявил во время визита в Панаму глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает liga.net.

По его словам, шестой пакет санкций против России за ее неоправданную агрессию против Украины будет содержать выход большего количества российских банков из SWIFT.

Боррель не стал уточнять, какие банки это могут затронуть. Однако дипломатические источники сообщают, что это может быть «Cбербанк» – крупнейший российский банк, на долю которого приходится 37% рынка.

Боррель добавил, что в сфере энергетики ЕС работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России. Особенно это касается нефти.