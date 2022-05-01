На Николаевщине нашли тела местных жителей, которых пытали и расстреляли оккупанты

В Баштанском районе в общей могиле обнаружены тела двухместных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Могилу с жертвами нашли во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка. У одного из мужчин были связаны ноги.

Возле могилы найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка рф.

Точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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