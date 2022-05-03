«С россией мы можем подписать только ее капитуляцию», – секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мирного договора с россией не будет. По его словам, агрессор должен капитулировать.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

- С россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем быстрее они это сделают, тем больше пользы будет для их страны, — сказал он.

Данилов уточнил, что вопросом переговоров занимается Офис президента, а не аппарат СНБО, и что президенту известна его позиция.

- Мы своими действиями за эти два месяца доказали, что они [НАТО] должны нас взять, потому что такого войска, преданности и действий, которые совершали наши военные, — не знаю, может ли какая-то страна Альянса иметь такое войско, — также сказал секретарь СНБО, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО.

Отвечая на вопрос о мобилизации в Украине, секретарь СНБО сказал, что сейчас бойцов достаточно, продолжается подготовка и тренировка мобилизованных.