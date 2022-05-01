Николаевские десантники уничтожили две вражеские БМП вместе с личным составом

На одном из направлений подразделением 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожены две единицы бронетехники российских оккупантов вместе с личным составом.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины

Как видно на видео, десантники уничтожили две вражеские БМП.