Николаевские десантники уничтожили две вражеские БМП вместе с личным составом

На одном из направлений подразделением 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожены две единицы бронетехники российских оккупантов вместе с личным составом.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины
Как видно на видео, десантники уничтожили две вражеские БМП.
«Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Итого к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!», - говорится в сообщении.