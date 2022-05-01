Рашист, который утверждал, что «Украину надо с Земли стереть», гуглит, какой срок ему «светит» в рф за пропаганду нацизма, – СБУ

Российский оккупант, который в разговоре с матерью заявлял, что в Украине «надо убивать и женщин, и детей», переживает, что после разоблачения СБУ его могут судить дома.

Об этом свидетельствуют скриншоты его переписки, опубликованные Службой безопасности Украины.

Как известно, Иван Клименко является сторонником нацизма. В перехваченном СБУ разговоре он утверждал, что «нужно всех убивать: и детей, и женщин всех подряд. Всех нужно убивать, всю Украину нужно вытравить просто. До Львова. Всех нужно вытравить, чтобы этой страны на карте не было. С земли стереть».

Клименко служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, считающейся элитой вооруженных сил России. За «боевые успехи» в горячих точках это подразделение всегда участвовало в военных парадах в Москве.

Он узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью и очень переживает по этому поводу, спрашивая мнение своих друзей:

– Привет, Полин! Глянь, пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила. – Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Другой друг тоже не слишком его поддержал:

«На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Сейчас рашист Иван гуглит статьи уголовного кодекса россии, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма.