Пособника оккупантов и экс-нардепа Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор бывшему народному депутату Украины Олегу Цареву, который поддерживает оккупантов. Ему заочно дали 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Политика признали виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 110 и части 3 статьи 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире «Громадського телебачення», «Россия 24» и российского «1 канала». Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею создания «Федеративной республики Новороссия», куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

Суд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева ордена «За заслуги» ІІІ степени. Этот орден он получил в 2011 году от президента Виктора Януковича.

Еще в апреле 2014-го прокуратура Киева зарегистрировала это уголовное производство по поводу посягательства на территориальную целостность страны. Тогда Царев открыто поддержал «Донецкую народную республику» и выражал намерение возглавить сепаратистов.

«Такая реакция прокуратуры связана с публичными выступлениями Царева во время массовых мероприятий, а также в средствах массовой информации, в которых он призвал к разъединению страны, посягал на территориальную целостность государства и выражал сепаратистские намерения», - объясняли в ведомстве.

Шевченковский суд Киева рассматривал это дело с 2016 года и заочно, поскольку бывший нардеп сбежал за пределы страны и находился в розыске.

Только в марте 2022 года, после начала войны, Царев показался в Киевской области. Как сообщалось, Царев прибыл вместе с российской армией, прикрываясь необходимостью доставить «гуманитарный груз».

Цареву сообщили еще об одном подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности. Это произошло после того, как Царев обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу и предложил ему сдать город российским оккупантам.

По данным следствия, народный депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины неоднократно публиковал в собственном Telegram-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Эти призывы привели к гибели людей и других тяжелых последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, его вооруженным формированиям и сотрудничеству с ними.

За совершение таких преступлений в период военного положения Цареву может грозить пожизненное лишение свободы.