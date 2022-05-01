Террорист Стрелков признал, что россия за 8 лет превратила Донбасс из цветущего региона в «заповедник дерьма»

Террорист Игорь Гиркин, известный также как Стрелков, признал, что россия за 8 лет превратила Донбасс с цветущего региона в заповедник дерьма.

Видео его заявления распространяется в соцсетях.

– 8 лет на том же самом Донбассе, вместо того, чтобы строить там витрину русского мира, строили какой-то заповедник дерьма. Поставив во главе, патентованное жулье, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем в Украине. Это реклама такая была? – заявил террорист.

Также Гиркин подтвердил, что россия проводила чистка на Донбассе, намекая на убийства главарей боевиков.

– Они мешали поставить у власти вот это вот дерьмо, которое разрушало цветущий Донбасс. Этим занимались 8 лет, – резюмировал он.

Гиркин (Стрелков) известен тем, что был одним из главарей боевиков (так называемый «министр обороны ДНР»), которые в 2014 году захватывали Донбасс. Также он проходит подозреваемым по делу о сбитии малазийского Боинга, который следовал по рейсу MH17.