рф планирует включить оккупированные на юге Украины территории в аннексированный Крым и готовит печати для «администраций»

рф рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в спецслужбе, о разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого «главы» Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным «главой горсовета» Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага россии. Правда, горожане проигнорировали рашистский «праздник».

Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые «атрибуты», входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказных штампах и печатях содержится надпись: «россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят «большую уборку». россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой «специальной военной операции» определен до сентября 2022 года.

Напомним, что в кремле запланировали проведение в оккупированных ОРДЛО «референдумов» о присоединении к россии, а в оккупированном Херсоне – о «независимости» от Украины.