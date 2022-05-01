«Билет в один конец»: Николаевская десантная бригада уничтожила очередное подразделение российских оккупантов

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование ДШВ.

«Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!» - говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.

Напомним, также николаевские десантники уничтожили две вражеские БМП вместе с личным составом.