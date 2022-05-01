В США суд арестовал яхту российского миллилардера Керимова

Суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Это произошло после того, как роскошное судно Amadea прибыло в тихоокеанское островное государство и было задержано полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов, пытаясь оказать давление на президента России Владимира Путина после вторжения в Украину.

Amadea прибыла на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

Оно было задержано полицией Фиджи, а его капитан допрошен, почему судно прибыло в воды Фиджи без таможенного оформления.

Соединенные Штаты ввели санкции против Керимова, бывшего российского политика, сколотившего состояние на золоте, в 2018 и 2014 годах в ответ на действия России в Украине.

Напомним, что в марте власти Европейского Союза ввели санкции против очередной группы российских олигархов и крупных фигур бизнеса РФ, в которую вошел и Керимов.

Сулейман Керимов занимает 10 место в рейтинге самых богатых россиян по версии «Forbes». Он владеет долями в компании «Уралкалий», золотодобытчике «Polyus Gold», банке ВТБ, девелоперской компании ПИК. Владеет футбольным клубом «Анжи».