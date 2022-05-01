Работники ВПК оккупантов жалуются на низкие зарплаты и массовые увольнения

ВС рф теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения.

Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала вооруженных сил рф по Сибирскому региону к главе правительства рф Михаилу Мишустину, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

Авторы письма утверждают, что «процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер». Поэтому происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

Это уже не первое обращение профсоюзов рф относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. Ранее о возможных социальных возмущениях из-за стремительного падения заработков и уровня жизни предупреждали архангельские профсоюзы.

Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, «не замечает» взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу.

Напомним, что в россии поставили на паузу производство ЗРК, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну.