Парламент запретил деятельность пророссийских партий в Украине

Во вторник, 3 мая, Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает запрет деятельности пророссийских партий в Украине.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

«Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов», - написал он.

Также Железняк прокомментировал, голосовали ли депутаты бывшей ОПЗЖ за этот закон.

«Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, «За» проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы («Платформа за життя та мир») и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные», - добавил нардеп.

Напомним, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Опблока» и ряда других партий, связанных с россией. Запрещенная в Украине ОПЗЖ приостановила свою деятельность.

Также сообщалось, что фракция «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете , блокировавшая выделение денег на ТРО, распущена.

К тому же в Одессе за сотрудничество с оккупантами задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину членов и сторонников ОПЗЖ неоднократно разоблачали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, которые обстреливали критическую гражданскую инфраструктуру.

Также напомним, как вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил о задержании беглеца лидера ОПЗЖ и кума путина Виктора Медведчука.

Напомним, что 14 апреля, деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде приостановлена - Бойко заявил, что будет создана депутатская группа.