«Нас пустили в расход»: Сбежавшие с войны в Украине российские военные судятся с минобороны рф

Порядка 50-ти контрактников из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа рф, управление которой базируется во Владикавказе, судятся с минобороны рф за право восстановиться на службе – военнослужащих уволили за побег из Украины. Солдаты покинули зону боевых действий после первого дня войны, когда поняли, что они стали «пушечным мясом».

Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Один из контрактников, уроженец Северной Осетии, 33-летний Зауру (имя изменено по его просьбе, - прим.ред.), последние шесть лет он служил водителем в армии рф в звании сержанта. До этого Заур работал в автосервисе, подрабатывал таксистом. Когда женился, денег на семью не хватало – Заур решил вернуться в российскую армию и на контрактной основе устроиться водителем в одну из воинских частей 58-й общевойсковой армии. По его словам, во время службы «по меркам среднестатистического жителя республики его жизнь удалась».

В начале февраля 2022 года командование подразделения, в котором служил Заур, объявило, что их отправляют в Украину «на спецоперацию по освобождению Донбасса и Луганска». До этого, по словам собеседника, служба проходила в штатном режиме, «командировке» не предшествовало усиление боевой подготовки.

– Командование не предупредило, что нас отправляют на полномасштабную войну. Нам сказали, что надо дойти до Харькова, где местные жители будут встречать нас с цветами, как в свое время в Крыму. С таким настроем мы и отправились на «спецоперацию», толком не понимая, куда и зачем нас отправляют. Мы были без соответствующего обмундирования и без необходимого количества оружия, – признается военнослужащий.

Колонну российских войск, в которой был Заур, уничтожили в первый день войны в Херсонской области – по его словам, тогда погибло много солдат из Северной Осетии. Многих не могли опознать неделями и хоронили спустя месяц после смерти.

Военный автомобиль Заура ехал во главе колонны – в какой-то момент у машины лопнули колеса, экипаж остановился и пропустил остальных вперед. Как позже выяснилось, этот случай стал судьбоносным для Заура и его сослуживцев: когда колонна успела отъехать на несколько километров, ее разбомбили.

– В осетинском языке есть выражение «гром гремит так, словно небо о землю стучится». В момент бомбардировки было так же – «полегли» практически все и сразу. До сих пор страшно об этом вспоминать. Тогда-то и стало ясно, что нас просто кинули в мясорубку и россия не готова к войне. Оставшиеся в живых поняли, что надо возвращаться домой, – вспоминает Заур.

Военные решили уйти ночью на уцелевших машинах. По словам военнослужащего, они снова подверглись обстрелу из-за автомобиля, который вклинился в их ряд и стал мигать фарами, посылая сигнал украинским дронам. Солдаты смогли выжить и вернуться на домой – в россии их записали в дезертиры и уволили со службы.

Сегодня Зауру известно о 50-ти военнослужащих 58-й армии из республик Северного Кавказа, которые судятся с минобороны рф за право восстановиться на службе, 14 из них – осетины, которым удалось выжить в Херсонской области. Все они друг друга знают и поддерживают связь. Однако Заур уверен, что «истинный масштаб возвращенцев» куда больше.

– У многих солдат из Новочеркасска, КБР, Осетии нет подходящей обуви – они воюют в кроссовках. У других нет касок и бронежилетов. Солдатам даже патронов не хватает, то есть самого элементарного. Ребята, которые провели на фронте больше времени чем я, говорят, что там настоящий ад. Недавно выяснилось, что солдатам не хватает тепловизоров, и в Осетии объявили сбор денег. Не понимаю, как можно было начать войну, не имея на это ресурсов, - задается вопросом Заур.

Он считает, что неправильно клеймить вернувшихся с войны дезертирами и рассуждать о патриотизме, сидя в тепле. Заур называет позором, то, что «учинили российские войска в Буче».

– Стыдно убивать мирных людей, а потом выставлять это «освобождением населения Донбасса и Луганска». Недавно одна знакомая сказала, что есть такая профессия - Родину защищать. Я готов ее защищать, но не нападать на чужую страну и убивать гражданских, - заявил собеседник.

Никаких прогнозов об исходе судебного дела по восстановлению в армии он не дает, но уверяет, что терять военным уже нечего.

Юрист одной из правозащитных организаций, которая занимается защитой прав военнослужащих, считает дела о восстановлении в армии после возвращения из Украины бесперспективными.

– Шансы на восстановление минимальны, потому что если появится хоть один удачный прецедент, то это повлечет за собой массу других обращений военных, они будут массово отказываться от «командировки» в Украину. Но все же мой универсальный совет военным – обращаться в суды, потому что заявление будет зафиксировано и в последующем, после изменения ситуации, будет пересматриваться по протестам высших прокурорских или судебных органов, – считает адвокат.

Ранее стало известно, что от участия в войне в Украине отказались части самопровозглашенной Южной Осетии - речь идет о группе численностью около 300 человек. В конце марта взвод оперативной роты ОМОН «Пластун» федеральных войск национальной гвардии из Краснодара был уволен после отказа пересекать границу с Украиной для участия в военной агрессии. 12 бойцов обратились в суд, чтобы оспорить приказ об увольнении как незаконный, однако позднее девять из них от иска отказались.

Напомним, что среди оккупантов растет количество официальных «отказников» – командиры наращивают давление на них. Также оккупанты ищут новые методы самоповреждения, чтобы сбежать с войны в Украине, в частности, они рассматривают вариант забить молотком себе в ногу осколок.