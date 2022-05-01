Из 14 автобусов из Мариуполя в Запорожье доехали только 3, судьба других неизвестна

Из 14 автобусов, вывозивших жителей Мариуполя, на подконтрольную Украине территорию доехали только 3, судьба людей из остальных 11 автобусов неизвестна.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона, передает УП.

- Когда мы объявили, и российская сторона согласовала эту эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но в две только локации приехало 14 автобусов, а в Украину доехали только 3. Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в «фильтрационных центрах», - сообщил Бойченко.

По словам мэра, сейчас таких «фильтрационных центров» в Мариуполе четыре, и в сторону Украины оккупанты очень тщательно проводят фильтрацию.

Бойченко рассказал, что всех, кто хоть как-то был связан с госслужбой или муниципальной службой, сажают на 2 недели или и на 2 месяца в тюрьму. Оттуда уже вышедшие рассказывают, что в камеру 2 на 3 м загоняют 10-15 человек. Люди там не могут присесть, не имеют пищи, им дают только воду, один раз в сутки выводят в туалет и пытают.

Бойченко добавил, что 2 мая ждали эвакуации 2 тысяч жителей Мариуполя, которые самостоятельно выехали в оккупированный Бердянск Запорожской области. Но оккупанты разрушают планы и не дают людям уехать.

Также на утро 3 мая еще не добрались до Запорожья те люди, которые выехали из Мариуполя 2 мая. Эта эвакуация еще продолжается, колонна двигается в направлении Запорожья.

В то же время, по сообщению Суспільного, в Запорожье прибыли жители Мариуполя и Запорожской области, эвакуированные частным автотранспортом.

По словам Бойченко, сейчас в Мариуполе остается еще более 100 тысяч жителей, которые также ждут эвакуации, в том числе более 200 человек ждут непосредственно на территории завода «Азовсталь».

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что уже две недели в селе Безымянное содержат большое количество мужчин из Мариуполя.