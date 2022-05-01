В россии евреев назвали антисемитами и пособниками неонацизма – как очередные заявления Лаврова вызвали международный скандал

Министерство иностранных дел россии во главе с Сергеем Лавровым выдало ряд неадекватных заявлений, которые обвиняли евреев антисемитизме и неонацизме.

Хронологию собрало издание «Преступности.НЕТ».

Скандал начал глава министерства иностранных дел рф Сергей Лавров.

В интервью итальянскому телеканалу «Медиасет» министр «объяснял», как сочетаются российские заявления о «денацификации» Украины с тем, что президент Украины Владимир Зеленский – еврей.

На встречный вопрос итальянского журналиста, как можно говорить о «нацистских силах» в стране, которая выбрала себе президента-еврея, он ответил, что самые ярые антисемиты – евреи.

— По-моему, у Гитлера была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит и мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят, - сказал министр.

В ответ на это Израиль возмутился высказыванием Лаврова, заявив, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

— Высказывания Лаврова — это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинять самих евреев в антисемитизме, — сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

После чего российского посла в Израиле вызвали «на ковер».

Президент Владимир Зеленский считает, что после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и ​​«еврейской крови» Адольфа Гитлера пребывание посла Израиля в РФ оказалось под вопросом.

— Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат россии переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком яру возле Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что они забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили этих уроков. Поэтому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию, останутся ли отношения с Россией, как обычно? – сказал Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что подобные высказывания показывают, что в антисемизм в россии очевиден.

«Антисемитизм россии становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр», - написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит».

«Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная россия преисполнена ненавистью к другим народам», - написал Кулеба в Twitter.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что «откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в Холокосте – еще одно свидетельство того, что россия является правопреемником нацистской идеологии».

Председатель мемориального комплекса Яд Вашем Дани Даян назвал слова Лаврова «бредовыми и опасными». Министр коммуникаций Йоаз Хендель отметил, что теория о наличии еврейских корней у Гитлера была опровергнута историками.

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал программу итальянского телеканала Rete4, во время которой Лавров и выступил с этим позорным заявлением. Он отметил, что, в отличие от россии, в Италии есть свобода слова, но «следует задуматься над тем, насколько приемлемо приглашать кого-либо на интервью и не реагировать на высказывания этого человека».

«То, что сказал Лавров, отвратительно… Министр Лавров - представитель государства, где нет свободы слова. В Италии есть свобода выражать свое мнение, даже если оно явно ложно и ошибочно. То, что сказал Лавров - ошибочно. А что касается части о Гитлере, то это просто омерзительно», - цитируют Драги итальянские СМИ.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс считает, что высказывания главы МИД россии Сергея Лаврова о евреях и украинском лидере Владимире Зеленском является проявлением «низшей формы расизма, пропаганды и лжи».

«Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы подлой лжи», - заявил Нед Прайс.

Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

«Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против владимира путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и свободного мира в противодействии путинской войне в Украине», - пишет газета в своем анализе.

На следующий день после откровенно неадекватного заявления Лаврова, которое возмутило все, министерство иностранных дел рф, наконец, выразило свою позицию. И это были не извинения.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Яира Лапида, во многом объясняющие нынешний курс Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», - написали в Twitter МИД.

Судя по всему, скандал будет набирать обороты.

Напомним, ранее Подоляк опроверг очередную ложь Лаврова, что на переговорах обсуждается отмена санкций против россии.