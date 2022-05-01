«Заднюю дали, уе*али в россию»: СБУ опубликовала перехват, как оккупант рассказывает, что элитные подразделения рф не хотят воевать с Украиной

Элитные подразделения российских оккупантов не выдерживают давления украинских защитников и даже возвращаются в россию.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят идти дальше. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в россию…» - недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.

Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.

Как известно, согласно данным ВСУ на «счетчике» украинских воинов уже более 24 тысяч оккупантов.