«Заднюю дали, уе*али в россию»: СБУ опубликовала перехват, как оккупант рассказывает, что элитные подразделения рф не хотят воевать с Украиной

Элитные подразделения российских оккупантов не выдерживают давления украинских защитников и даже возвращаются в россию.
Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят идти дальше. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в россию…» - недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.
Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.
Как известно, согласно данным ВСУ на «счетчике» украинских воинов уже более 24 тысяч оккупантов.
«Поэтому советуем вояке из перехвата последовать примеру «элиты», которая быстро сориентировалась в ситуации и сбежала домой. Ибо это для неё – единственная возможность уцелеть!» – отметили в СБУ.