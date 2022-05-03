Нардепа Ковалева, которого заподозрили в сотрудничестве с оккупантами на Херсонщине, исключили из парламентской фракции «Слуги народа»

Народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук

Ранее членство народного депутата Украины Алексея Ковалева в партии «Слуга народа» временно приостановили.

Нардеп Алексей Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно, говорилось тогда в заявлении.

«Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил», – отмечали тогда в «СН».

В партии призвали правоохранительные органы открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены и провести расследование.