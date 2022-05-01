Несмотря на санкции, западные страны 8 лет продолжали поставлять продукцию российской компании, которая производит оружие

Несмотря на наложенные в 2014 году санкции против российского производителя оружия «Алмаз-Антей», западные компании продолжали поставлять ей свою продукцию.

Об этом сообщает эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет, который вместе с командой с начала полномасштабной войны занимающийся обзором санкций против рф.

Он отметил, что к началу полномасштабной войны в тендерах концерна «Алмаз-Антей» были замечены 116 компаний.

«Алмаз-Антей – это ключевое российское военное предприятие, производящее Буки, С300, С400, С500 и другое оружие. Оно находится под санкциями с 2014 года, но многие западные предприятия до последнего продолжали поставлять ему свою продукцию», – пишет Дубилет.

Он подчеркнул, что необходимо «добиться понимания у Запада, что отдельные санкции не работают». Дубилет опубликовал полный файл с подробностями закупок.

В перечне – компании из Швейцарии, США, Китая, Чехии, Германии, Британии, Японии, Израиля и Тайваня. В частности, встречаются известные бренды как Peugeot, Canon, Toyota, Samsung, Asus, Hewlett-Packard и Nvidia.

Напомним, в захваченной украинскими военными российской технике находят детали двойного назначения из Германии, Франции и Израиля. Это несмотря на то, что в ЕС с 2014 года действует запрет на поставку соответствующего оборудования в Россию.