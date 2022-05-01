Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину убили более 20 журналистов

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили более 20 иностранных и украинских журналистов и уничтожили более 100 региональных медиа в Украине.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что оккупированные россией территории с 2014 года превращаются в «информационные гетто», а с 24 февраля начался новый этап войны и новый этап репрессий оккупантов против журналистов. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине – убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

Украинские города, оккупированные или окруженные россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинское вещание речь и работа национальных интернет-операторов. На захваченных территориях россия запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые используются для еще большей информационной экспансии, оправдания российского вторжения и разжигания межнациональной розни.