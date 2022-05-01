«Если перед встал бы выбор, я бы выбрал сесть в тюрьму»: Оккупанты призывают земляков не идти на армию рф даже под угрозой срока

Жители так называемых «Л/ДНР» призывают своих земляков не приобщаться к российской армии даже под угрозой тюрьмы.
Об этом говорят как раз «ополченцы» из Донбасса, которым в свое время не хватило смелости отказать оккупантам. Видео одного из них опубликовала СБУ.
«Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (прим. путина) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму», – говорит боевик так называемой «ДНР», которому посчастливилось не погибнуть, а попасть в украинский плен.
По словам этого «воина», его насильственно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения России в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.
Так он и попал в плен, потому что российские командиры «бросали» своих подчиненных при первой же опасности.
«Вот такой он – «руZZкий мир»… Нечисть, которую мы обязательно выгоним с собственной земли!» – подытожили в СБУ.