Еще двоим подельникам оккупантов из «Комитета спасения Херсона» объявили подозрение в коллаборационизме

Еще двум жителям Херсонщины сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, организации и проведении политических мероприятий в поддержку действий оккупационных властей (часть 6 статьи 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации города Херсона вооруженными силами два местных жителя добровольно согласились на сотрудничество с представителями государства-агрессора.

Подозреваемые принимали непосредственное участие в создании на временно оккупированной территории незаконного формирования под названием «Комитет спасения Херсонщины «За мир и порядок»».

Во время голосования на заседании, где подозреваемая была избрана секретарем комитета, поддержали действия оккупационной администрации государства-агрессора.

Ранее в рамках этого уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении еще одному участнику «Комитета спасения Херсонщины» – депутату Херсонского городского совета от политической партии «Блок Сальдо».

Досудебное расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции г. Киева при оперативном сопровождении Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством ГЗНИ СБУ.

Имен в ОГП не назвали, но, вероятно, что речь идет о Георгии Каленове, который ранее возглавлял Херсонскую областную организацию маргинальной партии «Русское единство» и объявлялся СБУ в розыск в связи с подозрением в посягательстве на территориальную целостность Украины. Вторая фигурантка – Татьяна Кузьмич, которая работала преподавателем Херсонской академий непрерывного образования, а также возглавляла общественную организацию «Русич». Еще до полномасштабного вторжения рф в Украину она подозревалась в деятельности в пользу спецслужб рф, в частности — в создании сети, с помощью которой для кураторов из рф собиралась информация о ситуации в Херсонской области.

Другими участниками этого «заседания» были экс-мэр Херсона Владимир Сальдо (которого пропагандисты назвали «мэром»), Кирилл Стремоусов, Игорь Семенчев, Сергей Черевко, Дмитрий Савлученко.