В Венгрии отрицают что знали о нападении рф на Украину и собиралась захватить часть территории

Посольство Венгрии в Украине заявило о своем возмущении заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова, которое он сделал 2 мая 2022 года во время телевизионного марафона.

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии.

ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что «сможет забрать часть своей территории».

В Венгрии эти заявления назвали необоснованными и призвали Данилова отозвать их.

«Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются неправдивыми и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, которое страдает от войны. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживую клевету, которую распространяют против Венгрии, а также намерения, стоящие за ними. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления!», - говорится в заявлении.

Также посольство «ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Также сообщалось, что Польша «замораживает» отношения с Венгрией – Качиньский посоветовал Орбану сходить к офтальмологу, если он не видит, что произошло в Буче.

К тому же, премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны. Поэтому Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбана: «Утратил честность где-то в контактах с москвой».

Стоит также напомнить, что в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило. В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

Отметим, что в 2018 году Венгрия продолжала выдавать свои паспорта жителям Закарпатья.