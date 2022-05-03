Приютили оккупантов и помогали ориентироваться на местности: На Киевщине арестовали еще двух коллаборантов

Двум жителям Киевщины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 4, 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим вооруженных сил рф жилье. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях.

Используя предоставленные данные, оккупанты грабили дома людей.

Кроме того, мужчина показал военнослужащим рф маршрут к основным транспортным путям региона.