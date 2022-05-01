Все российские военнослужащие, находившиеся на Змеином в момент удара ВСУ, погибли, – журналист

Стоп-кадр видео Все военнослужащие вооруженных сил рф, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ, погибли.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.

«По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали», - сообщил журналист.

Также Цимбалюк добавил, что на Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС рф считает всех без вести пропавшими.

Напомним, утром 3 мая ВМС Украины опубликовали видео, как беспилотники Bayraktar уничтожают противника на острове Змеином.

Также видео поражения противника на Змеином опубликовало ОК «Південь».

А днем ранее у Змеиного все теми же БПЛА Bayraktar были уничтожены два российских катера.