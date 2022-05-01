Генштаб заявил, что в непризнанном Приднестровье готовятся к эвакуации семей российских офицеров

В непризнанном Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей российских офицеров.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Приднестровском регионе обстановка остается сложной, отметили в Генштабе. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск.

Между тем в МВД непризнанного Приднестровья заявили о том, что ночью 3 мая пограничники обнаружили беспилотник, запущенный якобы с украинской стороны, в нем также якобы находилась взрывчатка взрывчатка.

«Дрон диаметром полтора метра собран из разных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 кг на расстояние до 30 км. от оператора, который им управляет. К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной около 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник с таким опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны», - утверждают в непризнанной республике.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности. На нем она заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что в россии хотят ударить ракетами по Приднестровью, но обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский считает, что российская федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.

Также напомним, что на территории ПМР опубликован большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года. На страницах газеты жители региона якобы просят президента рф о «помощи в защите от ВСУ».