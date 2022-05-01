Ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины где-то через две-недели, – глава Луганской ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует, что через две недели ситуация на фронте начнет меняться в лучшую для Украины сторону.
Об этом он заявил на видео, размещенное на его Telegram-странице.
- Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад, по помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения. В Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и их трупами. Некоторых из них даже не могут опознать. Дальше будет для них хуже, - заявил Гайдай.