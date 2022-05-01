В Киевской области 70-летняя женщина помогла ВСУ уничтожить около 100 единиц вражеской техники, но это стоило ей жизни

В Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина наводила артиллерию Вооруженных сил Украины на российскую технику. Она сообщала месторасположение вражеских объектов украинским бойцам.

Эту историю рассказал военнослужащий на Facebook-странице Территориальной обороны ВСУ.

Результатом ее работы стало уничтожение около 100 единиц тяжелой техники врага.

Военные признают, что благодаря ее действиям оккупанты не смогли пройти дальше населенного пункта. Однако, к сожалению, героизм женщины стоил ей жизни.

– У нее была крайняя хата села и она видела перемещение техники. Она пешком выходила к врагам, считала технику, приходила, по телефону объясняла своему сыну, что она видит. Были такие случаи, когда она уходила, сбивалась, возвращалась назад и пересчитывала, – рассказывает боец.

Пенсионерка помогала украинским военным более 2 недель. За это время она фиксировала, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Бук" – 2 единицы этой техники были уничтожены.

Также женщина помогла артиллерии уничтожить радиолокационную станцию (РЛС), которая глушит связь.

- Но, к сожалению, сложилась такая ситуация, что орки поняли, кто это делал и этот дом сравняли с землей. Она погибла. Когда они ее разбомбили, они танками переехали полностью этот дом, – рассказывает военный.

По его словам, информация пожилой жительницы Киевщины помогла военным.