Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

Отмечается, что среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет.

Камышин напомнил, что задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, а остальные уедут в течение 2-х часов, заметил глава УЗ.

«Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги», – сообщил Камышин.

По данным Львовской ОВ известно , что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.