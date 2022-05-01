Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем

Немецкие истребители Eurofighter, вооруженные ракетами класса воздух-воздух, перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом пишет Bild , пишет Европейская Правда .

По данным издания, 30 апреля российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направился к немецкому острову Рюген в Балтийском море.

После этого был отдан приказ идентифицировать российский самолет в воздухе и по тревоге были подняты два истребителя Eurofighter.

Немецкие истребители приблизились к российскому самолету и сопровождали международное воздушное пространство.

"Это было сделано специально, россияне обычно так близко не подходят", - сказал собеседник издания в военных кругах.

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