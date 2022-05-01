36-ю отдельной бригаду морской пехоты возглавил полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого подполковник Сикоза

Новим командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского стал подполковник Виктор Сикоза.

Об это свидетельствует сообщение на странице бригады в Facebook.

«Сегодня командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль торжественно вручил орден Богдана Хмельницкого I степени командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского подполковнику Сикозе Виктору Александровичу. Соответствующий указ о награждении государственными наградами за личное мужество во время выполнения боевых задач, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге размещен на официальном интернет-представительстве Президента Украины», - говорится в сообщении.

Справка

Сикоза Виктор Александрович родился на Херсонщине. После окончания Одесского института сухопутных войск начал военную службу в 84-м отдельном механизированном батальоне береговой обороны в селе Перевальное Симферопольского района, где в дальнейшем была сформирована 36-я отдельная бригада береговой обороны.

В начале российской вооруженной агрессии против Украины в звании капитана служил в должности командира 3-й горно-пехотной роты горно-пехотного батальона 36-й бригады береговой обороны в Перевальном. Горно-пехотный батальон под командованием подполковника Юрия Головашенко организовал оборону воинской части и до последнего сопротивлялся российским оккупантам, несмотря на предательство командира бригады Сергея Стороженко. Командир роты Сикоза был из тех офицеров, кто не предал присяге, выводил свою роту из оккупированного российскими войсками Крыма Николаевской области, где подразделение было временно расположено в городе Очаков.

В мае 2014 года в составе сводной тактической группы выехал на границу с Приднестровьем, где подразделение заменило десантников 79-й аэромобильной бригады и несло службу на блокпостах до сентября.

В конце 2014 года возглавил сформированную ротно-тактическую группу морской пехоты, которая была направлена в Сектор М для участия в антитеррористической операции на Востоке Украины, в районе Талаковки и Гнутового.

Назначен заместителем командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты. В феврале 2015 года участвовал в боях по деблокации бойцов батальонов Нацгвардии «Азов» и «Донбасс» в Широкино. В дальнейшем назначен на должность командира батальона.

Батальон Сикозы удерживал позиции у села Широкино ОТУ «Мариуполь» до лета 2017, когда подразделения бригады были выведены из зоны АТО в места постоянной дислокации.