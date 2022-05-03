Мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя всех наших гражданских и военных людей, - Зеленский

Украина продолжит делать все, чтобы достать из Мариуполя всех гражданских и военных людей, которые там еще остаются. В настоящее время российские войска продолжают массированные удары по «Азовстали» и пытаются штурмовать комплекс.

Об этом во время своего видеообращения сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек из «Азовстали». Я благодарен всем, от кого зависело спасение этих людей. Мы продолжим делать все, чтобы получить из Мариуполя всех наших людей, которые там еще остаются. Гражданских и военных. Сейчас российские войска продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс», - сказал Президент .

«Украинские города снова стали мишенями для российских ракет и ударов. Львов и Винница, Киевская и Днепропетровская области, Одесса и Харьков – такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует, что Россия пытается выместить свое бессилие. Потому что Украина им не по силам», - сказал Президент .

Также Зеленский выразил соболезнования тем, кто потерял родных в ДТП на трассе Киев-Чоп.

«Ровенской области произошла ужасная дорожная авария. Столкнулись автобус, легковушка и бензовоз. По состоянию на данный момент 17 погибших. Но жертв может быть гораздо больше. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял родных», - сказал Президент .

Он в очередной раз поблагодарил премьера Британии.

«Благодарю Бориса Джонсона и Британии за новый пакет поддержки нашего государства, о котором господин премьер-министр сообщил сегодня», - сказал Президент .

Зеленский коротко рассказал о своем обращении в Парламент.

«Сегодня я обратился к Верховной Раде. В первый раз за время полномасштабной войны. Подчеркнул главное – мы должны сохранять максимальное единство. Ибо от единства зависят наши успехи », - отметил Президент .

Кроме этого, Зеленский доложил о работе на дипломатическом фронте.

«Продолжил практику обращений в парламенты государств – партнеров. Сегодня – в парламент и народ Албании. Поблагодарил за поддержку, отметил сердечность, с которой народ Албании поддерживает наших людей. Общался с представителями крупнейших глобальных компаний – в клубе CEO Wall Street Journal. О том, как давить на Россию ради прекращения войны, как восстанавливать Украину после войны. О какой может быть послевоенная модель украинской экономики. Такая экономическая дипломатия – одна из главных наших задач. Поздравил сегодня президента Польши Анжея Дуду и весь польский народ с национальным праздником – Днем Конституции Польши. Обсудили дальнейшее сотрудничество, конкретные шаги в поддержку нашей обороны», – поделился Зеленский .

Государственными наградами были отмечены 185 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них двое посмертно. Еще двум украинским защитникам присвоено звание "Герой Украины".