ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Российские войска вечером 3 мая выпустили более 20 ракет по разным регионам Украины, большинство — из Каспийского моря

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 3 мая доступна по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 4 мая.

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00:21 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал детали ракетных обстрелов.

"По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье. Допускают, что ракеты летели из Каспийского региона. Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждений. Есть задержка в движении поездов. Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились неподалеку от мест взрывов. Состояние пострадавших – средней тяжести", - написал Козицкий.

00:10 По информации Командования Воздушных Сил ВСУ вечером кафиры выпустили ориентировочно 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры шести областей.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - рассказали в ВСУ.

Также там предоставили информацию о том, сколько целей врага было поражено украинскими военными.

"По предварительным данным за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты. Оккупанты берегут свои не самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Оружие Силами Украины воздушное пространство", - отметили в командовании.

Кроме того, в Воздушных силах рассказали о том, что украинская авиация нанесла удары по врагу.