«Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне», - советник руководителя ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призвал признать Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, а также сравнил Кремль с террористической организацией ИГИЛ.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter во вторник, 3 мая.

"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская, Закарпатье. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что ранее член украинской переговорной группы, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против россии.