Данилов о депортации украинцев в россию: должны были строить города в Сибири

"План, который был у россиян, впервые опубликовали 6 сентября 2021 года. Была статья Шойгу, она называлась "Развитие городов Сибири". В этой статье был большой очерк, как они будут строить большие города. Они писали, что их будут строить граждане стран СНГ", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что план россиян заключался в том, чтобы захватить множество наших граждан, переселить их туда для строительства тех городов, которые они с Путиным себе мечтали.

"У них из Советского Союза ничего не меняется... Как только война кончится, мы вернем всех людей", - добавил глава СНБО.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя россия отправила в Приморский край – за 8 тысячах километров от Родины.