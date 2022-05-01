«Если не противостоять диктаторам, история показывает, что их становится больше»: Байден о важности поддержки Украины

Во вторник, 3 мая, Президент США Джо Байден посетил завод компании Lockheed Martin в штате Алабама, производящий системы вооружений, среди них - противотанковые ракеты "Джавелин", которые США поставляют в Украину.

Об этом пишет Голос Америки.

В Алабаме Байден призвал Конгресс как можно скорее принять дополнительный пакет помощи Украине и пополнение арсенала оружия союзников, предоставляющих вооружение Украины.

«Как я уже говорил с самого начала, это сражение будет недешевым. Но уступить агрессию было бы еще дороже», – сказал он.

Байден отметил, что каждый работник на заводе и каждый американский налогоплательщик вносит вклад в развитие свободы и напомнил о военной помощи, которую США уже предоставили Украине.

«С начала вторжения России чуть больше двух месяцев назад, мы послали Украине более 3 миллиардов долларов помощи безопасности. Только мы, кроме наших союзников. Эти деньги прямой инвестицией в защиту свободы и самой демократии. Ибо, если не противостоять диктаторам, история показывает, что их становится больше. Их аппетит к власти продолжает расти».

С начала вторжения России в Украину 24 февраля, США предоставили Украине безопасной помощи более чем на 3,7 миллиарда долларов.

В своем выступлении Байден также отметил храбрость народа Украины и историчность момента, в котором находится мир.

«Храбрый народ Украины, включая многих гражданских, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну, заслуживают каждую малую похвалу за то, что они дали отпор российскому нападению и испортили желание Путина доминировать над Украиной. Мы находимся в переломном моменте истории. На самом деле это происходит примерно каждые шесть или восемь поколений, когда вещи меняются так быстро, что мы должны сохранять контроль. Люди, в мире идет борьба между автократией и демократией», - сказал президент США.

Байден произнес речь после того, как посмотрел производственные мощности завода в городе Трой, Алабама. Система "Джавелин" совместно производят Lockheed Martin и Raytheon и собирают в Трое. На сегодняшний день США и их союзники передали украинскому правительству 5500 "Джавелинов", сообщает CNBC.

Говоря о важности продукции завода для защиты Украины от российской агрессии, президент привел тот факт, что у Украины именами Джавелина назвали новорожденных детей.

«Есть даже история о том, что украинские родители называли своих новорожденных детей, своего новорожденного ребенка – и я не шучу, – «Джавелин», или «Джавелина». Без шуток», – сказал Байден.

Как сообщает издание The Village, со ссылкой на Министерство юстиции Украины, две семьи в Винницкой области дали своим детям имена, созвучные с популярным ПЗРК - Ян Джевелин и Джавелина.

Как известно, в прошлый четверг, 28 февраля, президент США Джо Байден предложил Конгрессу США принять новый пакет помощи, предусматривающий выделение $33 млрд в поддержку Украины. Из этого пакета помощи большая часть средств - $20 млрд. должно пойти на вооружение Украины и сотрудничество со странами НАТО в регионе, $8,5 миллиарда на экономическую помощь и еще около $3 миллиардов на гуманитарную помощь, а также помощь продовольственной поддержкой.