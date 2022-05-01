Война на Николаевщине: В результате обстрела Корабельного района Николаева повреждены несколько жилых домов

Последствия авиаудара по Баштанке 13 марта 24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 3 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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09:42 Вчера оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Пожарно-спасательное отделение 5 ДПРЧ привлекалось для обследования частных жилых домов, поврежденных в результате обстрелов в Корабельном районе, жертв и пострадавших не обнаружено, жилые дома значительные разрушения не получили (повреждены окна, кровля)», - сообщили в ГСЧС.

В течение 3 мая пиротехниками отработано 264 обращения и изъято 54 боеприпаса. Всего с начала войны изъято 1517 боеприпасов и отреагировано на 2282 вызова.

08:38 Глава Баштанской ОТГ Александр Береговый предупредил, что ряд сел Баштанского района могут оказаться в зоне удара тяжелого и легкого оружия оккупантов.

«По оперативным данным, есть вероятность того, что ряд населенных пунктов Баштанского района в течение следующих двух дней могут оказаться в зоне поражения тяжелым и легким вооружением врага. В опасной зоне может оказаться село нашей общины Явкино, а также населенные пункты из соседних общин: Терновка, Михаил-Ларино, Марьевка, Лоцкино, Новосевастополь, Сергеевка и Озеровка», - сообщил Береговый.

08:00 Действиями мобильных противотанковых групп ВСУ обеспечен контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины, сообщает ОК «Південь».

Общие вражеские потери за сутки составили 47 рашистов и 15 единиц техники, среди которых 2 беспилотника-разведчика, радиолокационная станция и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплекса и 8 единиц автомобильной техники. Также уничтожены 7 составов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.