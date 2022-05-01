Россияне вывезли с оккупированной территории 400 тысяч тонн зерновых – треть от запасов, оставленных до нового урожая

Россияне вывезли примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире «Эспрессо».

– На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур. Никаких стратегических запасов там не было… У нас уже есть подтверждение из каждого региона – Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской – из каждой около 100 тысяч вывезено, - сообщил Высоцкий.

По его словам, если это будет продолжаться и будут вывозиться не запасы, а то, что в регионах оставлено для питания до нового урожая, может появиться угроза голода.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что на оккупированных территориях войска россии массово вывозят зерно из элеваторов.

Напомним, что в России случайно признались в планах воровать украинское зерно, а затем спохватились и снова начали врать. Так, в Красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет снабжения временно оккупированной части Херсонщины. Такое решение было единогласно принято на заседании законодательного собрания 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Оправданием такого решения стала «нехватка овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций» в регионе.

Правда, вскоре эта новость исчезла с сайта законодательного собрания края, а в Телеграмм-канале появилось заявление о том, что это фейк и результат хакерской атаки.