Российские оккупанты готовят «парад» в разрушенном Мариуполе, – разведка

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Основная задача путинского чиновника – подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе и от имитации военного парада. В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

«Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром «торжеств». С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов», – говорится в сообщении .

Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой будут демонстрироваться россиянам сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, «по некоторым данным», российские оккупанты собираются провести украинских военнопленных по улицам временно оккупированного Донецка и Мариуполя в ходе парада 9 мая.