Оккупанты в Бердянске создали новую «мэрию», власть которой состоит из дворников, грузчиков и кладовщиков

Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в Бердянске не перешел на сторону оккупантов. Поэтому российские оккупанты были вынуждены выбирать «новую власть» из рабочих.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

«Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой «мерии города». Фейковая «новая власть» состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов «широкого профиля», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры.

«Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы», - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, ранее в Бердянске оккупанты назначили дворника «заместителем мэра» - уже украшает клумбы и красит бордюры к 9 мая.